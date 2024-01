L'IA passionne à Davos, mais ses risques interrogent

Comment profiter de l'intelligence artificielle tout en prévenant ses risques: la question était dans tous les esprits à Davos cette semaine.

Les géants de la tech comme Google, Meta et Microsoft, et des dirigeants d'OpenAI, le fondateur de ChatGPT, étaient présents en force pour des panels officiels et d'innombrables rencontres informelles avec politiques et responsables économiques du monde entier dans la station de ski des Alpes suisses, où s'est achevée vendredi la réunion annuelle du Forum économique mondial.