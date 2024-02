L'IA utilisée pour déchiffrer des rouleaux carbonisés par l'éruption du Vésuve

Les papyrus d'Herculanum consistent en quelque 800 rouleaux, selon les organisateurs du concours, carbonisés lors de cette éruption qui a enseveli Pompéi et Herculanum.

Trois chercheurs ont remporté lundi un prix de 700.000 dollars pour avoir réussi à déchiffrer grâce à l'intelligence artificielle une petite partie de rouleaux manuscrits vieux de près de 2.000 ans et gravement endommagés par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C.

Ressemblant à des bûches calcinées et conservés à l'Institut de France à Paris et à la Bibliothèque nationale à Naples, les rouleaux s'effritent et sont facilement endommagés lorsque l'on tente de les dérouler.

Le concours, nommé "Vesuvius Challenge" a été créé par Brent Seales, un chercheur en informatique à l'université du Kentucky aux Etats-Unis, et Nat Friedman, fondateur de la plateforme Github, détenue désormais par Microsoft.

Les organisateurs avaient réalisé au préalable des scans de quatre rouleaux et offraient une récompense totale d'un million de dollars pour qui déchiffrerait au moins 85% de quatre passages de 140 caractères.