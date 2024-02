Liban: au moins cinq membres d'une même famille tués dans un raid israélien

Les secouristes ont retrouvé jeudi un enfant en vie dans les décombres d'un bâtiment du sud du Liban visé par une frappe israélienne, dans laquelle au moins cinq membres d'une même famille ont été tués, selon un photographe de l'AFP et un média d'Etat.

Au moins dix personnes, dont huit civils, ont été tuées dans des frappes israéliennes mercredi, le bilan civil le plus lourd en plus de quatre mois de violences entre Israël et le puissant Hezbollah au Liban.

Du côté israélien, une soldate a été tuée dans un tir de roquette depuis le Liban. L'ONU a évoqué "escalade dangereuse" des violences qui font craindre un embrasement régional.