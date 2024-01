Liban: des centaines de personnes aux funérailles du numéro deux du Hamas

Des centaines de personnes ont participé jeudi à Beyrouth aux funérailles du numéro deux du mouvement islamiste palestinien Hamas et de deux de ses compagnons, tués dans une frappe attribuée à Israël, appelant à la riposte.

Saleh al-Arouri et six autres responsables et cadres de cette formation ont été tués mardi soir dans cette frappe contre un bureau du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement islamiste libanais Hezbollah.

Les cercueils de Saleh al-Arouri, Azzam al-Aqraa, un chef de la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, et Mohammad al-Raïs, un cadre du mouvement, étaient enveloppés dans des drapeaux palestiniens et du Hamas.