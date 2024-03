Liban: frappes israéliennes sur un nouveau fief du Hezbollah dans l'est

Des frappes israéliennes ont visé mardi une zone inhabitée abritant des positions du Hezbollah dans l'est du Liban, le raid le plus en profondeur depuis le début des violences il y a près de six mois, ont indiqué un média d'Etat et une source de sécurité.

Israël riposte par des bombardements et des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et cible régulièrement des responsables du Hezbollah et du mouvement islamiste Hamas.

Depuis samedi, une série de frappes israéliennes ont visé la plaine de la Békaa, une zone éloignée des combats et considérée comme un bastion du Hezbollah, faisant un mort.

Les échanges de tirs incessants ont également déplacé des milliers de personnes dans le sud du Liban, mais aussi dans le nord d'Israël, où selon l'armée, dix soldats et sept civils ont été tués.