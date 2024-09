Liban: Israël bombarde des positions du Hezbollah ébranlé par des explosions meurtrières

ANWAR AMRO

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir bombardé sept sites du Hezbollah dans le sud du Liban, au lendemain de séries d'explosions sans précédent attribuées à Israël et visant les systèmes de transmission du mouvement libanais pro-iranien.

Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, doit s'exprimer à 17H00 (14H00 GMT) sur les explosions qui ont fait mardi et mercredi plus de 30 morts et quelque 3.200 blessés, exacerbant les craintes d'une guerre à grande échelle.