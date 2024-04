Liban: la victime tuée dans une frappe attribuée à Israël était membre du Hezbollah

L'agence nationale d'information (Ani, officielle) a de son côté fait état d'un "martyr" lorsqu'un "drone a visé une voiture dans la région d'Abou el Assouad, au nord du fleuve Litani".

Le Hezbollah libanais échange quotidiennement des tirs avec Israël entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Israël réplique en bombardant des cibles de plus en plus en profondeur au Liban et ses drones visent régulièrement des combattants et responsables du mouvement pro-iranien.

Depuis environ une semaine, le Hezbollah, allié du Hamas, a intensifié ses frappes contre des sites militaires israéliens sur fond de tensions entre Israël et l'Iran.