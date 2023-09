Liban: quatre morts dans des affrontements dans un camp palestinien

Ils ont causé la mort de "deux personnes du Fatah" et d'un islamiste, alors qu'un "civil a péri après avoir reçu une balle perdue" à l'extérieur du camp, a rapporté l'agence de presse officielle libanaise NNA, faisant par ailleurs état de dizaines de blessés.

Après une nuit relativement calme, les combats ont repris samedi, selon un correspondant de l'AFP à Saïda qui a entendu des bruits d'armes automatiques et de roquettes.

- Abbas interpellé -

"Ce qui arrive ne sert pas du tout la cause palestinienne et constitue une grave offense à l'Etat libanais" et la ville de Saïda, a déclaré M. Mikati à M. Abbas lors d'un appel téléphonique, selon un communiqué du bureau du Premier ministre libanais.

M. Mikati a souligné "la priorité de mettre fin aux opérations militaires" et la nécessité de "coopérer avec les forces de sécurité libanaises pour résoudre les tensions", selon le communiqué posté sur X (ex-Twitter).