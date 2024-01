Liban: un chef militaire du Hezbollah tué dans une frappe israélienne

Ce raid intervient au milieu de craintes d'un embrasement régional, notamment après la mort du numéro deux du Hamas, Saleh al-Arouri, et six autres responsables et cadres du mouvement dans une frappe attribuée à Israël le 2 janvier.

La frappe avait visé un bureau de la formation palestinienne dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, qui a lancé samedi en représailles des dizaines de roquettes sur une base militaire dans le nord d'Israël.

Samedi à Beyrouth, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le Liban ne devrait pas être "entraîné dans un conflit régional".