Liberia: le président Boakai décide de réduire son salaire de 40%

Le nouveau président du Liberia, Joseph Boakai, va réduire son salaire de 40% pour, selon ses services, "créer un précédent de gouvernance responsable" dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à la pauvreté et à la corruption.

M. Boakai a prêté serment en janvier pour un mandat de six ans et s'est engagé à améliorer les conditions de vie des Libériens, à lutter contre la corruption généralisée et à faire respecter l'État de droit.

En réduisant son salaire, le président montre sa "détermination à donner l'exemple en responsabilisant davantage le gouvernement et en faisant preuve de solidarité avec le peuple", dit un communiqué de la présidence publié sur les réseaux sociaux.