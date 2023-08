Libye: la cheffe de la diplomatie suspendue après une rencontre "fortuite" avec son homologue israélien

Mme Mangoush "est suspendue provisoirement" et soumise à une "enquête administrative" par une commission présidée par la ministre de la Justice, a annoncé le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah dimanche soir dans un communiqué.

Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush, après l'annonce dimanche d'une rencontre la semaine dernière avec son homologue israélien, qui a provoqué des manifestations à Tripoli et dans d'autres villes libyennes.

"Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d'une rencontre avec son homologue italien (Antonio Tajani), qui n'a comporté aucune discussion, accord ni consultation", a réagi le ministère des Affaires étrangères libyen dans un communiqué.

La ministre a rappelé "de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne", a ajouté le ministère en assurant que Mme Mangoush avait "refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne" et était "restée catégoriquement ferme sur cette position".

Le ministère libyen a en outre dénoncé une "exploitation par les médias hébraïques et internationaux" de cet "incident" qu'ils tentent de présenter comme "une réunion ou des pourparlers".

La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.