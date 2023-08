Libye: opération des troupes de Haftar dans le sud contre des rebelles tchadiens

Les forces armées de l'homme fort de l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé vendredi une vaste opération "militaire et sécuritaire" dans le sud du pays pour déloger des factions de l'opposition tchadienne.

Selon Khalifa al-Obeidi, chef du bureau média des Forces armées arabes libyennes (FAAL) commandées par Haftar, celles-ci se préparent à mener "plusieurs opérations sécuritaires visant à expulser de plus de 2.000 logements dans la zone de Oumm al-Araneb (sud-ouest) des combattants de l'opposition tchadienne et leurs familles".

"Les forces armées ne permettront plus à des factions ou groupes armés d'utiliser le territoire libyen pour lancer des offensives contre les pays voisins", a affirmé dans un communiqué Ahmad al-Mesmari, porte-parole du maréchal Haftar, sans préciser de quel groupe armé il s'agit.

"Ces opérations visent à sécuriser la zone et rassurer les habitants face au terrorisme, crime organisé, traite des êtres humains et trafic de drogue", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense du gouvernement de l'est libyen.

La Libye est plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis un an, le pays est dirigé par deux gouvernements rivaux: l'un à l'ouest mené par Abdelhamid Dbeibah et l'autre à l'est soutenu par Khalifa Haftar.

La Libye et le Tchad partagent une frontière de plus de 1.000 kilomètres depuis laquelle opèrent des rebelles tchadiens de part et d'autre.