Liège, "ville apprenante" de l'UNESCO

Pour l'UNESCO, une ville apprenante est une ville qui, entre autres, mobilise efficacement ses ressources dans tous les secteurs pour favoriser un apprentissage inclusif, facilite l'apprentissage pour l'emploi et au travail ou encore favorise l'autonomisation individuelle et l'inclusion sociale, le développement économique et la prospérité culturelle ainsi que le développement durable.

En tant que "ville apprenante", Liège souhaite s'engager dans la lutte contre la fracture numérique, dans une approche plus inclusive de la circulation des savoirs et des connaissances (notamment à l'égard des jeunes filles, des publics socio­-économiquement défavorisés et des personnes en situation de handicap) et dans la formation d'un esprit critique, notamment par l'apprentissage de la démarche scientifique dans une perspective citoyenne.