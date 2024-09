Lignes de Nazca: plus de 300 nouveaux géoglyphes découvertes grâce à l'IA

"L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche nous a permis de cartographier la distribution des géoglyphes d'une manière plus rapide et plus précise", a déclaré l'archéologue Masato Sakai, de l'université de Yamagata, en présentant lundi les résultats de l'étude lors d'une conférence de presse à l'ambassade du Japon à Lima.

M. Sakai a précisé que ces résultats étaient le fruit d'un travail conjoint entre l'Institut Nasca de cette université et IBM Research.

"La méthode d'étude traditionnelle, qui consistait à identifier visuellement les géoglyphes à partir d'images à haute résolution de cette vaste zone, était lente et comportait le risque d'en omettre certains", a déclaré le scientifique.

L'étude a été avalisée par la communauté scientifique et a été publiée lundi dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la prestigieuse revue de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis.