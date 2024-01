L'île Maurice en alerte maximale au passage du cyclone Belal, au moins un mort

Le niveau d'alerte sur l'île de 1,3 million d'habitants a été relevé à 4, le niveau maximum, au passage de ce cyclone qui avait auparavant frappé la Réunion et fait un mort.

L'île Maurice est placée mardi en alerte maximale au passage du cyclone Belal qui a balayé le petit pays de l'Océan indien avec des pluies torrentielles, causant de nombreux dégâts et faisant au moins un mort.

Le gouvernement a ordonné à tous les habitants de rester chez eux, mais le service météorologique a indiqué que la tempête se déplaçait désormais vers l'est, loin de la nation insulaire.

A Maurice, des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité et de nombreuses voitures ont été submergées par les eaux. L'île a été touchée lundi par des pluies torrentielles et des vents enregistrés à plus de 100 km/h.

Dans la capitale Port-Louis, des voitures ont été bloquées, avec de l'eau jusqu'au capot, parfois même emportées par le courant.