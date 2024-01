L'île Maurice lève l'alerte maximale après le passage du cyclone Belal

Le service météorologique mauricien (MMS) a publié un "bulletin de sécurité" appelant ses habitants à la prudence, rétrogradant ainsi largement le niveau d'alerte qu'il avait porté trois heures plus tôt à quatre, le maximum.

L'île Maurice a levé mardi l'alerte maximale après le passage du cyclone Belal qui a balayé ce pays de l'Océan indien avec des pluies diluviennes et des vents violents, et fait au moins un mort.

Belal se trouvait à environ 210 kilomètres au sud/sud-est de Maurice, a précisé le MMS dans sa mise à jour publiée à 06H10 GMT.

Après avoir ordonné lundi aux habitants de rester chez eux, le gouvernement de Maurice a assoupli la restriction mardi, le MMS déclarant qu'il était désormais "fortement conseillé au public de maintenir ses précautions et de rester dans des endroits sûrs".

L'île a été touchée lundi par des pluies torrentielles et des vents enregistrés à plus de 100 km/h, au passage du cyclone Belal qui avait auparavant frappé la Réunion et fait trois morts. L'alerte rouge imposant aux habitants de La Réunion de rester chez eux en raison du cyclone a été levée mardi.