A L'Île-Saint-Denis, les habitants de la tour incendiée inquiets pour leur relogement

"On a l'impression de ne pas être entendus (...) qu'ils souhaitent se débarrasser de nous, régler le problème et passer à autre chose", a-t-elle ajouté, sur fond d'éclats de voix et de colère parmi la quarantaine de locataires présents.

De son côté, Seine-Saint-Denis habitat a estimé dans un communiqué jeudi soir avoir pu "répondre à toutes les questions qui ont été posées" lors de cet échange et "voulu rassurer les locataires sur les conditions de réintégration des logements situés entre le RDC et le 7ème étage", citant notamment les vérifications de conformité des installations électriques et de gaz.

Une rencontre est prévue la semaine prochaine, a précisé le bailleur.