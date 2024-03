L'important port de Baltimore bloqué après l'effondrement d'un pont

Or le transport maritime y a, après l'effondrement du pont, été suspendu dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre, ce qui risque d'entraîner des dommages économiques importants.

Car derrière ce pont se trouve le port de Baltimore, un important point d'arrivée ou de départ pour les porte-conteneurs. En 2023, 1,1 million de conteneurs, ou, dans le jargon du transport maritime, des EVP (équivalent vingt pieds, l'unité de référence du secteur), y ont été chargés et déchargés.

"Et j'espère que le Congrès soutiendra mes efforts", a-t-il indiqué mardi lors d'une allocution depuis la Maison Blanche, avertissant que "cela prendra du temps".

"Il ne fait aucun doute" que la mise à l'arrêt temporaire du port "aura un impact majeur et prolongé sur les chaînes d'approvisionnement", a averti le secrétaire au Transports, Pete Buttigieg, lors d'un point presse mardi après-midi.

"Le port de Baltimore est l'une des plus grandes plaques tournantes maritimes du pays", a encore souligné Joe Biden, promettant de "le remettre en service dès que possible".

"Il est trop tôt pour avoir des estimations quant au dégagement du chenal et la réouverture du port", a-t-il ajouté, précisant que "la majeure partie du port de Baltimore se trouve bien entendu à l'intérieur du chenal qui a été bloqué."

- 800.000 voitures neuves -

Le port de Baltimore, créé au 17e siècle pour exporter le tabac vers l'Angleterre, a été en 2023 la porte d'entrée aux Etats-Unis de plus de 52 millions de tonnes de marchandises étrangères, pour plus de 80 milliards de dollars, selon un récent communiqué du gouverneur de l'Etat, Wes Moore.

"Avec l'expansion du canal de Panama en 2016, pour permettre aux plus gros navires de passer", ces gigantesques bateaux chargés de marchandises peuvent directement, depuis l'Asie, rejoindre la côte Atlantique, détaille le site internet de l'Etat du Maryland.

Baltimore est notamment, depuis 13 ans, le port américain par lequel transitent le plus de voitures neuves, plus de 800.000 l'an dernier. Qu'il s'agisse de véhicules fabriqués aux Etats-Unis et exportés à l'international, ou, à l'inverse, de véhicules étrangers importés aux Etats-Unis.

C'est aussi par là qu'arrivent la plupart des importations de sucre et de gypse - minéral utilisé pour fabriquer le plâtre - et que part une quantité importante du charbon américain vendu à l'international.

Il se classe désormais au neuvième rang des ports américains en termes de marchandises étrangères manutentionnées et de valeur de marchandises étrangères.

Les marchandises, une fois débarquées à Baltimore, ne sont ensuite plus qu'à une nuit en train ou en camion d'un tiers de la population américaine.

Plusieurs compagnies de croisières proposent également des départs de Baltimore, ou y font escale.

Ainsi, plus de 15.000 emplois dépendent directement du port de Baltimore, et, indirectement, près de 140.000 emplois supplémentaires.