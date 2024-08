L'incursion ukrainienne vise à "déstabiliser" la Russie, selon Kiev

La Russie a envahi l'Ukraine en février 2022 et mène depuis lors une offensive incessante, occupant des pans entiers de l'est et du sud du pays et soumettant des villes ukrainiennes à des attaques quotidiennes d'artillerie, de missiles et de drones.

Pas d'affaiblissement de la pression russe dans l'Est

Selon le responsable ukrainien, l'incursion visait initialement à détourner les forces russes des régions ukrainiennes de Kharkiv (nord-est) et Donbass (est) pour alléger leur pression sur les troupes de Kiev, moins nombreuses et qui manquent d'armement.

Mais, pour l'instant, l'incursion ne semble guère avoir affecté le front Est, a admis ce responsable.

"En principe, la situation n'a pas changé. Leur pression dans l'Est continue, ils ne retirent pas leurs troupes de cette zone", même si "l'intensité" des attaques russes dans l'Est a "un tout petit peu baissé", a-t-il détaillé.

"En tout cas, c'est agréable. C'est une très bonne opération" qui "a pris les Russes au dépourvu" et "a vraiment renforcé notre moral, celui de l'armée ukrainienne, de l'État et de la société" épuisées par deux ans et demi d'invasion, a déclaré ce responsable.

"Cette opération a montré que nous pouvons attaquer et avancer", a-t-il souligné.

Tôt ou tard, selon lui, la Russie va "arrêter" les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk, mais si "au bout d'un certain temps, elle n'arrive pas à reprendre ces territoires, ils pourront être utilisés à des fins politiques", par exemple, lors de négociations de paix, a encore estimé le responsable.

Alliés occidentaux prévenus, selon Kiev

Il a affirmé que la Russie préparait une attaque de missiles massive contre des "centres de décisions" en Ukraine pour riposter à cette offensive.

Les alliés occidentaux de l'Ukraine étaient prévenus de l'incursion, a-t-il par ailleurs indiqué.

"Vu que l'armement occidental est activement utilisé" dans cette opération "nos partenaires occidentaux participaient indirectement à sa planification", a-t-il dit.

La Maison Blanche avait déclaré mercredi qu'elle contactait l'Ukraine pour en savoir plus sur les "objectifs" de l'incursion.

Le responsable ukrainien a par ailleurs assuré que les troupes ukrainiennes respectaient le droit humanitaire international lors de l'incursion et qu'elles n'avaient pas l'intention d'annexer les zones qu'elles occupent actuellement.

"Il n'y a aucune idée d'annexion... Nous agissons dans le strict respect du droit international", a-t-il déclaré.

"Nous n'exécutons pas les prisonniers, nous ne violons pas les femmes, nous ne pillons pas", a soutenu ce responsable. "Boutcha, Irpine - tout cela n'a pas lieu et n'aura pas lieu", a-t-il ajouté en référence aux atrocités imputées aux troupes russes dans ces villes ukrainiennes début 2022.

À la question de savoir si la capture de la centrale nucléaire de Koursk, près de la frontière, faisait partie des objectifs de l'opération, il a répondu : "Nous verrons (...) Nous n'allons absolument pas causer de problèmes de sécurité nucléaire".

L'Agence internationale de l'énergie atomique a exhorté les deux parties à "faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter un accident nucléaire susceptible d'avoir de graves conséquences radiologiques".