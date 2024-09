L'Inde confirme un cas de mpox, d'un variant peu dangereux

L'Inde a confirmé lundi avoir détecté un cas de mpox sur son territoire. Cette personne n'est toutefois pas atteinte du variant qui a poussé l'OMS à déclencher mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale, selon New Delhi.

Le pays le plus peuplé du monde avait annoncé dimanche avoir mis à l'isolement un cas de "mpox soupçonné".

Lundi, le ministère indien de la Santé a confirmé que ce jeune patient avait contracté le mpox mais via le variant clade 2 de ce virus et non via le variant clade 1 qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclencher son plus haut degré d'alerte mondiale le 14 août.

"Ce cas est un cas isolé (...) et ne fait pas partie de l'urgence de santé publique actuelle (décrétée par l'OMS, ndlr) qui concerne le clade 1 du mpox", apparu plus récemment que le clade 2, a ajouté le ministère.