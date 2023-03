L'Inde et l'Australie entendent renforcer leur coopération militaire

L'Inde et le Pakistan souhaitent renforcer leurs relations bilatérales en matière de Défense et ont à cet égard réalisé "des progrès significatifs et ambitieux", a assuré samedi le Premier ministre australien Anthony Albanese après une entrevue avec le son homologue indien Narendra Modi.

"Je salue le partage d'information plus large en matière de Défense entre l'Australie et l'Inde, dont dans le domaine maritime", a déclaré M. Albanese qui est en déplacement quatre jours durant en Inde.

L'Australie, l'Inde, les USA et le Japon forment l'alliance Quad qui entend contrer l'influence de la Chine dans la région.

"Le Premier ministre Modi et moi-même avons discuté de l'incertitude croissante en matière de sécurité à l'échelle mondiale et nous nous sommes engagés à renforcer le partenariat indo-australien dans la défense et la sécurité pour relever des défis communs et oeuvre en faveur d'une région indo-pacifique stable ouverte et prospère", a encore déclaré M. Albanese.

Le dirigeant australien se rendra ensuite aux USA, à Détroit où il rencontrera le Président américain et le Premier ministre britannique, pour discuter également de sujets ayant trait à la Défense, dans le cadre du traité AUKUS qui lie lies trois partenaires. Des détails sont attendus sur la livraison de sous-marins nucléaires à l'Australie, comme annoncé il y a un an dans le cadre de cette alliance.