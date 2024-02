L'Indonésie choisit son prochain président, un ex-général favori

Si aucun des trois candidats n'obtient la majorité, un second tour se tiendra en juin.

Avec près de 52% d'intentions de vote, selon les derniers sondages, il devance largement Anies Baswedan, l'ancien gouverneur de Jakarta, et Ganjar Pranowo, ex-gouverneur de Java centre, au coude-à-coude pour la deuxième place.

Les 800.000 bureaux de vote vont rester ouverts durant seulement six heures, jusqu'à 13H00 (06H00 GMT) dans le vaste archipel qui s'étend sur 5.000 km et trois fuseaux horaires.

Outre son président, l'Indonésie doit élire en une seule journée 580 députés et 20.000 représentants régionaux et locaux, soit l'un des plus grands scrutins au monde sur une seule journée.

"Jour après jour, je sens que l'esprit du changement se renforce, c'est indéniable", a déclaré mercredi matin Anies Baswedan, sur la chaîne Metro TV.