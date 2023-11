L'Indonésie lance un plan de 20 milliards de dollars pour la transition énergétique

L'Indonésie a lancé mardi un plan d'investissement visant à attirer les 20 milliards de dollars promis par les pays occidentaux dans le cadre d'un pacte de transition vers les énergies renouvelables afin de permettre à l'archipel de réduire ses émissions et de sortir du charbon dont il est très dépendant.

Le pays veut dans le même temps augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production électrique à 44%, contre un objectif initial de 34%. L'Indonésie a annoncé qu'elle aurait besoin de 97,3 milliards USD d'investissement (88,8 mds EUR) pour atteindre cet objectif, soit presque cinq fois plus que promis dans l'accord JETP.

Ce plan "fournit une feuille de route stratégique pour une transition énergétique ambitieuse en Indonésie", a déclaré à Jakarta le ministre par intérim de la Marine et des Investissements, Erick Thohir.

Jakarta critique la combinaison de financement proposée dans le cadre de cet accord, craignant de se voir proposer principalement des prêts au taux du marché qui alourdiraient sa dette.

Cet accord JETP a été conclu entre l'Indonésie, les Etats-Unis, le Japon, le Canada et six pays européens pour permettre à l'archipel, l'un des principaux exportateurs de charbon et producteur d'électricité au monde à partir de la houille, de sortir de sa dépendance au charbon.

Ce plan s'inspire d'un modèle testé pour la première fois en Afrique du Sud, puis annoncé pour le Vietnam et le Sénégal, dans lequel les pays riches s'engagent à aider financièrement la transition énergétique des pays en développement.