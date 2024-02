L'Indonésie vote pour désigner le successeur du président Widodo

Les bureaux de vote ont ouvert d'abord en Papouasie, province la plus orientale de l'archipel, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Plus de 800.000 bureaux de vote vont rester ouverts durant seulement six heures, jusqu'à 13h00 (06h00 GMT).

Outre son président, l'Indonésie doit élire en une seule journée 580 députés et 20.000 représentants régionaux et locaux, soit l'un des plus grands scrutins au monde.

Bien qu'accusé d'atteintes aux droits humains sous la dictature de Suharto, à la fin des années 1990, Prabowo Subianto, ex-général de 72 ans, pourrait l'emporter dès le premier tour.