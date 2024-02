L'inflation continue de ralentir en janvier aux Etats-Unis

La hausse des prix à la consommation est tombée à 2,4% sur un an en janvier, contre 2,6% en décembre, comme attendu, selon l'indice PCE publié jeudi par le département du Commerce.

L'inflation a continué son recul en janvier aux Etats-Unis, avec cependant un rebond sur un mois, selon l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, alors que la question des prix est centrale dans la course à la Maison Blanche.

Mais sur un mois, elle s'est accélérée, à 0,3% contre 0,1%. Les analystes attendaient toutefois une hausse encore un peu forte, et tablaient sur +0,4%, selon le consensus de Market Watch.

Hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente ralentit légèrement sur un an, à 2,8% contre 2,9% en décembre, mais accélère plus fortement sur un mois, à 0,4% contre 0,1%.

Une autre mesure de l'inflation, l'indice CPI du département du Travail, publié deux semaines plus tôt, avait déçu, sa hausse ralentissant bien moins que prévu, et restant supérieure à 3% (3,1%).

- Première baisse des taux en juin ? -