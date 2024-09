L'inflation ralentit en août aux Etats-Unis, selon l'indice préféré de la Fed

La progression de l'indice d'inflation est tombée en août à 2,2% sur un an, contre 2,5% en juillet, a annoncé vendredi le département du Commerce.

Les analystes tablaient sur 2,3% en août, selon le consensus de MarketWatch.

"L'inflation est revenue à 2,2%, soit un niveau similaire aux niveaux d'avant la pandémie, à un moment où les taux d'intérêt ont baissé, réduisant ainsi le coût d'achat d'une maison ou d'une voiture, ou de l'exploitation d'une petite entreprise", a salué le président Joe Biden dans un communiqué.

L'inflation à laquelle les Américains font face depuis plusieurs années, et qui a touché de nombreux autres pays du monde, est l'une des principales préoccupations des électeurs, qui devront choisir le 5 novembre entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

Or, l'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a elle rebondi en août par rapport à juillet, à 2,7% sur un an contre 2,6%.