L'influence croissante de la Chine en Amérique centrale

Dans le cœur historique de San Salvador, une bibliothèque moderne inaugurée en fanfare par le président salvadorien Nayib Bukele est le dernier symbole de la présence croissante de la Chine en Amérique centrale, avec des investissements principalement dans l'énergie et les infrastructures.

Accompagné de l'ambassadeur chinois, M. Bukele a visité les six étages du bâtiment de 24.000 m2 et ses espaces numériques construits grâce à un don de 54 millions de dollars de la Chine, selon une vidéo officielle diffusée mardi. La Chine offrira également un stade, comme elle l'a fait au Costa Rica, et une jetée sur la côte Pacifique dans le cadre d'une coopération non remboursable.