L'insubmersible Donald Trump

Egalement croisé par l'AFP, Scott Walker, ex-gouverneur du Wisconsin et candidat aux primaires républicaines en 2016, estime que "la main de Dieu" a épargné Donald Trump, visé par un tireur en plein meeting de campagne en Pennsylvanie.

En fait, l'inoxydable septuagénaire semble miraculeusement esquiver certaines contrariétés, grâce à ses manoeuvres ou ses avocats, de la conscription obligatoire pour la guerre du Vietnam en 1968 jusqu'à l'impôt sur le revenu en 2020. Il va très probablement éviter trois des quatre procès qu'il risquait avant l'élection.

Il a été accusé de complaisance à l'égard de groupuscules d'extrême droite, parmi lesquels des membres du Ku Klux Klan, impliqués dans des violences en août 2017 dans une paisible bourgade de Virginie, Charlottesville. Il a taxé de "pays de merde" Haïti et certaines nations africaines. Il a suscité l'indignation en parlant des "violeurs" mexicains et des "bad hombres" ("sales types") venus d'Amérique latine. On lui a reproché de cibler de façon discriminatoire les musulmans dans ses décrets anti-immigration. Et pourtant ! Qui perd des voix parmi les électeurs des minorités ethniques ? Joe Biden.