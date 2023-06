L'intelligence artificielle taboue chez Apple

Apple a accompli un tour de force en présentant ses dernières nouveautés et innovations, y compris un casque de réalité virtuelle et augmentée ultra sophistiqué, sans jamais mentionner l'intelligence artificielle (IA) - la technologie désormais incontournable de tous les événements dans la Silicon Valley.

Elles n'ont pas vraiment le choix: analystes, investisseurs et consommateurs se sont pris de passion pour ces programmes capables de produire du texte, des images et des vidéos sur simple requête en langage naturel.

Microsoft et Google ajoutent de l'IA générative à marche forcée dans leurs moteurs de recherche et logiciels de bureautique, pour séduire des utilisateurs ravis que des robots rédigent leurs emails et planifient leurs vacances.

Et de nombreuses sociétés, de Snapchat à des banques et voyagistes, ajoutent des chatbots dernier cri à leurs services pour ne pas se faire distancer.