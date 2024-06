L'Iowa autorise une loi limitant les avortements à six semaines de grossesse

La présidente de la cour, Susan Christensen, a fait part de sa vive opposition à la décision dans un argumentaire de désaccord. "Aujourd'hui, la majorité au sein de notre cour prive les femmes de l'Iowa de leur autonomie corporelle en déclarant qu'il n'existe pas de droit fondamental à interrompre une grossesse en vertu de la constitution de notre État. Je ne peux accepter cette décision", a-t-elle écrit. "L'approche rigide de la majorité s'appuie fortement sur l'histoire et les traditions des années 1800, dominées par les hommes, et ignore le chemin parcouru par les droits des femmes depuis l'époque de la Guerre civile", a-t-elle cinglé.

De son côté, la gouverneure républicaine de l'Iowa, Kim Reynolds, s'est réjouie de la décision. "Il n'y a pas de droit plus sacré que la vie et rien ne mérite davantage notre plus ferme défense que les (enfants) innocents non nés", a-t-elle réagi.

Au contraire, la sénatrice démocrate locale Pam Jochum a parlé d'"une journée tragique dans l'histoire de l'Iowa".