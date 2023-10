L'Iran appelle les pays musulmans à rompre avec Israël

Le président iranien a appelé mercredi les pays musulmans à couper leurs liens avec Israël, dans le contexte de la guerre entre l'État hébreu et le Hamas. Les pays doivent expulser les ambassadeurs israéliens et mettre un terme aux missions communes, a ajouté Ebrahim Raisi lors d'un discours tenu à Téhéran.

Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran considère Israël comme son ennemi. Dans les années 90, la république islamique a entamé la construction d'un réseau politique et militaire au Moyen-Orient, dont l'organisation chiite du Hezbollah, située au Liban, fait notamment partie. Depuis plusieurs jours, des incidents entre l'armée d'Israël et le Hezbollah ont d'ailleurs eu lieu à la frontière entre Israël et le Liban.