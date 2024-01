L'Iran condamne les opérations militaires contre le Yémen

Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné vendredi les bombardements menés par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles Houthis du Yémen.

Le régime iranien dit considérer ces actions comme une "violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Yémen ainsi que des lois internationales (...)."

"Nous condamnons fermement les attaques militaires menées aujourd'hui par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre différentes villes du Yémen", a déclaré un porte-parole du ministre.

Téhéran est l'un des principaux soutiens au groupe rebelle Houthis qui contrôle plusieurs zones du Yémen. Dans la foulée de la guerre Israël-Hamas, les Houthis ont multiplié depuis la mi-novembre les attaques par missiles et par drones sur des navires marchands en mer Rouge, poussant de nombreux armateurs à contourner la zone, ce qui fait grimper les coûts et les temps de transport entre l'Europe et l'Asie. Ils disent cibler les navires commerciaux qu'ils soupçonnent d'être liés à Israël, affirmant agir en solidarité avec la bande de Gaza.