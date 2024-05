L'Iran confirme négocier indirectement avec les États-Unis à Oman

La représentation de l'Iran à l'ONU a confirmé "les informations publiées sur les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis à Oman", a rapporté l'agence officielle Irna, précisant que ces discussions se sont tenues dans le cadre d'"un processus en cours".

Le site d'information américain Axios a fait état vendredi de discussions ayant eu lieu "cette semaine" entre Téhéran et Washington sur la "manière d'éviter une escalade des attaques" au Moyen-Orient.

Irna n'a pas fourni de détails sur la date et le contenu des réunions, en indiquant qu'elles "n'étaient pas les premières" et "ne seront pas les dernières".

Les négociations ont été menées côté américain par le conseiller du président américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et l'envoyé pour l'Iran, Abram Paley, a précisé Axios, disant ignorer qui représentait Téhéran.

Ces discussions, menées par l'intermédiaire de responsables du sultanat d'Oman, se sont tenues un peu plus d'un mois après l'attaque inédite menée le 13 avril par l'Iran contre Israël, avec 350 drones et missiles, dont la plupart ont été interceptés avec l'aide des Etats-Unis et de plusieurs autres pays alliés.