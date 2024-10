L'Iran dénonce un "acte hostile" après les sanctions occidentales

L'Union européenne (UE) a annoncé lundi avoir pris des sanctions contre l'Iran, accusé de livrer des missiles balistiques à la Russie en guerre contre l'Ukraine, ce que Téhéran dément.

Elles concernent 14 entités et personnes en Iran, dont la compagnie aérienne Iran Air, et prévoient un gel des avoirs dans l'UE et une interdiction de se déplacer sur le territoire de l'UE.