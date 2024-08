L'Iran derrière des tentatives de piratage informatique contre Trump et Harris, selon Washington

Brendan Smialowski, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Les Etats-Unis ont pointé du doigt lundi la responsabilité de l'Iran dans plusieurs tentatives de piratage informatique contre les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris, dont celle révélée le 10 août par l'équipe du candidat républicain.

"Nous avons constaté des activités plus agressives de l'Iran durant ce cycle électoral", indiquent dans un communiqué conjoint la police fédérale (FBI), le bureau de la directrice du renseignement national (ODNI) et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA).