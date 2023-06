L'Iran espère finaliser un échange de prisonniers avec les États-Unis

Au moins trois Irano-Américains sont actuellement détenus en Iran, dont l'homme d'affaires Siamak Namazi, arrêté en octobre 2015 et condamné à dix ans de prison pour espionnage.

"Nous essayons de rendre les citoyens iraniens à leurs familles; nous espérons assister à un événement positif", a déclaré Nasser Kanani lors de sa conférence de presse hebdomadaire, en répondant à une question sur un possible échange de détenus avec Washington.

Parmi les autres prisonniers figurent l'investisseur Emad Sharqi, condamné à dix ans de prison pour espionnage, et Morad Tahbaz, qui a également la nationalité britannique, arrêté en janvier 2018 et condamné à dix ans de prison pour "conspiration avec l'Amérique".

L'autorité judiciaire iranienne avait fait état en août 2022 de la détention "de dizaines" de ressortissants iraniens aux États-Unis, dont Reza Sarhangpour et Kambiz Attar Kashani, accusés d'avoir "détourné les sanctions américaines" prises contre Téhéran.

Ces derniers mois, l'Iran a libéré six Européens détenus dans ses prisons: deux Français, deux Iranos-Autrichiens, un Danois et le Belge Olivier Vandecasteele. Il a obtenu en retour la libération d'un diplomate iranien condamné pour terrorisme et emprisonné en Belgique depuis près de cinq ans.

Outre les prisonniers, les discussions irano-américaines portent sur un possible remplacement de l'accord sur le nucléaire iranien, conclu en 2015 puis dénoncé par Washington en 2018.