L'Iran exécute le dernier membre d'un groupe de Kurdes "prisonniers politiques"

Il avait été condamné à mort avec six autres Kurdes en 2018, accusé d'appartenir à des mouvements interdits et d'être lié au meurtre d'un religieux à Mahabad (ouest).

Les six autres coaccusés ont tous été exécutés depuis novembre 2023.

Selon Amnesty International, ces sept Kurdes ont été condamnés à mort au terme d'un "procès totalement inique" entaché de "soupçons de torture et autres mauvais traitements".

IHR a qualifié Kamran Sheikheh de "prisonnier politique" condamné "sur la base de confessions obtenues sous la torture".

Les militants des droits humains dénoncent un usage disproportionné de la peine de mort contre les minorités kurde et baloutche de l'ouest et du sud-est du pays, qui adhèrent généralement à la branche sunnite de l'islam et non au chiisme dominant en Iran.