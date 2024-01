L'Iran justifie les frappes en Irak et Syrie comme "une opération ciblée"

"L'Iran, avec ses importants services de renseignements, a, au cours d'une opération précise et ciblée, identifié les quartiers généraux des criminels et les a visés en utilisant des armes de précision", a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanani.

"La République islamique a toujours soutenu la paix, la stabilité et la sécurité de la région, et adhère aux principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité des pays, mais elle n'hésite pas à utiliser le droit légitime à (...) défendre la sécurité de ses citoyens et à punir les criminels", a-t-il ajouté.