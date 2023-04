L'Iran ouvre une enquête sur les intoxications dans les écoles de filles

Des représentants des ministères de l'éducation et de la santé collaborent à l'enquête de même que les services secrets du pays.

Depuis fin novembre, de nombreuses écoles, la plupart fréquentées par des filles, ont été la cible de soudaines intoxications par des gaz ou des substances toxiques qui ont provoqué malaises et évanouissements menant parfois à des hospitalisations. Et ce, au grand dam des parents et des familles des victimes qui attendent toujours une explication officielle et réclament une meilleure sécurité pour leurs enfants.