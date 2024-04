L'Iran qualifie d'"illégales" les poursuites de l'Argentine à l'encontre d'un ministre

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a "fermement condamné la répétition de demandes illégales basées sur des mensonges (...) de certains juges argentins à l'encontre de ressortissants iraniens dans l'affaire de l'Amia", selon un communiqué du ministère.

Le 12 avril, la justice argentine a statué que les attentats meurtriers contre l'ambassade d'Israël en 1992 (29 morts et plus de 200 blessés) et la mutuelle israélienne Amia en 1994 à Buenos Aires (85 morts et plus de 300 blessés) avaient été commandités par l'Iran, un jugement qualifié d'"historique" par la communauté juive locale, 30 ans après les faits.