L'Iran rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël

Le président américain Joe Biden et ses homologues de France, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni avaient appelé lundi soir Téhéran à "renoncer à ses menaces d'attaque militaire contre Israël".

"Une telle demande manque de logique politique est totalement contraire aux principes et aux règles du droit international", a réagi mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

L'Iran et ses alliés régionaux au Liban, en Irak et au Yémen, menacent Israël de représailles armées depuis l'assassinat le 31 juillet dans la capitale iranienne du chef du Hamas, qu'ils ont imputé à Israël, et celui, la veille, de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah libanais pro-iranien, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth.