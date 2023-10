L'Iran "soutient la légitime défense de la nation palestinienne", déclare son président

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus de 600 personnes ont été tuées côté israélien et plus de 300 côté palestinien, selon des bilans provisoires.

La République islamique d'Iran ne reconnaît pas l'État israélien et le soutien à la cause palestinienne est une constante de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979.