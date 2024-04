L'Iran va libérer quatre écologistes détenus depuis 2018

La justice "a annoncé ce matin aux écologistes détenus qu'ils étaient graciés par le Guide suprême iranien", l'ayatollah Ali Khamenei, "à l'occasion de la fête de la fin du ramadan", Eid al-Fitre, a indiqué Me Hojat Kermani, cité par l'agence de presse officielle iranienne Irna.

Les quatre environnementalistes - Houman Jokar, Niloufar Bayani, Sepideh Kashani et Taher Ghadirian -, affiliés à la Fondation pour la faune persane, avaient été arrêtés en 2018 avec plusieurs de leurs collègues.

Ils avaient été condamnés, notamment pour "espionnage" et "atteinte à la sûreté nationale", à des peines allant jusqu'à dix ans de prison.

Me Kermani a confirmé dimanche au journal Shargh et à Irna que ses clients avaient été graciés et a exprimé l'espoir qu'ils soient libérés "dans les prochains jours".