L'Irlande et l'Espagne annoncent à leur tour la reconnaissance d'un Etat palestinien

L'Irlande et l'Espagne ont annoncé à leur tour, après la Norvège, la reconnaissance d'un Etat palestinien, ont déclaré mercredi le Premier ministre irlandais Simon Harris ainsi que son homologue espagnol, Pedro Sánchez.

"Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'Etat de Palestine", a déclaré Simon Harris, saluant un "jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine".

D'après le décompte de l'Autorité palestinienne, 142 pays des 193 Etats membres de l'ONU ont jusqu'à présent fait part de leur reconnaissance d'un Etat palestinien.