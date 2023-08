L'Islande donne son feu vert à la reprise de la chasse à la baleine

-Repérages-

La licence de pêche de la dernière société de chasse active dans le pays, Hvalur, expire en 2023. Elle avait déjà annoncé que cette saison serait sa dernière à cause de la baisse de rentabilité de la pêche.

La société n'a pas réagi à la décision du gouvernement mais selon la presse islandaise cette semaine, ses bateaux sont sortis en mer en repérage, dans l'anticipation de cette décision.

L'unique titulaire d'une licence de pêche en Islande "devra suivre la réglementation mise en place aujourd'hui par le ministère", ajoute le ministère.

Cette réglementation "prévoit des exigences plus fortes et détaillées en termes d'équipement et de méthode de chasse, et une surveillance renforcée".

Pour les défenseurs du bien-être animal, aucune modification dans les méthodes de chasse ne peut répondre aux besoins de protection de l'animal.

"La protection des baleines est une nécessité critique. Cette décision est une opportunité manquée unique de mettre fin à ce massacre en mer", a encore réagi le responsable de l'ONG HSI.

Les quotas annuels autorisent la mise à mort de 209 rorquals communs - le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue - et de 217 petits rorquals.

Mais les prises ont été nettement plus faibles ces dernières années en raison de la baisse de la demande pour la viande de baleine.

En Islande, l'opposition à cette pratique est désormais une opinion majoritaire au sein de la population: 51% des Islandais y sont opposés, contre 42% il y a quatre ans, montre une enquête réalisée par l'institut Maskina, dont les résultats ont été rendus publics début juin.