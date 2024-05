L'occupation à l'UGent se poursuit malgré la fin de la collaboration avec Israël

Les étudiants pro-palestiniens de l'université de Gand (UGent) restaient mobilisés vendredi matin et continuaient d'occuper le bâtiment UFO, bien que l'université ait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'elle cessait toute collaboration avec les universités israéliennes. Les activistes s'opposent à la décision de la commission des droits humains de maintenir des liens avec six entreprises israéliennes, a indiqué un groupe de protestataires vendredi matin.

Des militants pro-palestiniens occupent le bâtiment UFO de l'UGent depuis plusieurs semaines et appellent à un boycott généralisé des institutions académiques israéliennes. Des centaines d'étudiants ont investi le hall d'entrée de ce bâtiment. Ils y ont dressé des tentes et des constructions, et hissé des drapeaux. Le recteur s'est entretenu à deux reprises avec les activistes, mais un boycott généralisé n'était pas envisagé.

M. Van de Walle a toutefois demandé à la commission des droits humains de l'université d'examiner attentivement toutes les collaborations avec des universités et des instituts de recherche israéliens et de renforcer la politique de l'université de Gand en matière de droits humains. Une collaboration sera toutefois poursuivie avec six entreprises, qui ont reçu un avis positif, selon le groupe de manifestants.