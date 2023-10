Loena Hendrickx prend la 2e place de l'Open du Japon avec son nouveau programme libre

L'Open du Japon a la particularité d'être disputé sur invitation et en équipes: trois équipes de deux patineuse représentent trois continents. L'Asie l'a emporté devant l'Europe (Loena Hendrickx et la Suissesse Kimmy Repond) et l'Amérique.

Seuls les programmes libres sont au programme. Loena Hendrickx présente cette saison un programme libre intitulé "Break my soul", du chorégraphe hongrois né à Anvers Adam Solya, sur des musiques de Beyoncé et Madonna et des arrangements de Karl Hugo.