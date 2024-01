L'offensive israélienne à Gaza est contraire au droit international, selon une experte Onu

"Au lieu de cela, on a assisté à plus de 100 jours de bombardements incessants - les deux premières semaines avec 6.000 bombes par semaine, des bombes de 2.000 livres, dans des zones très peuplées", a-t-elle fait valoir.

"La plupart des hôpitaux ne peuvent plus fonctionner convenablement. Un grand nombre d'entre eux, les plus importants, ont été fermés, bombardés ou repris par l'armée. Les gens meurent maintenant non seulement à cause des bombes, mais aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures de santé pour les soigner", a déploré l'experte.

Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants nommés par la commission des droits de l'homme de l'Onu.

Mme Albanese a "condamné fermement" les violences perpétrées par le Hamas qui pourraient selon elle constituer des crimes contre l'humanité, tout en estimant que "rien ne justifie ce qu'a fait Israël".