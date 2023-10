L'OMS et le HCDH plaident pour la révision de la législation en matière de santé mentale

"La santé mentale est une priorité en matière de santé publique et un impératif en matière de droits humains", soutiennent les institutions. "C'est pourquoi de plus en plus de pays réforment leur législation". Pourtant, selon l'OMS et le HCDH, de nombreuses lois alimentent encore les discriminations et violations des droits humains.

En outre, dans le rapport, l'OMS et le HCDH exposent des exemples de textes et de dispositions adoptées par certains pays, comme l'Espagne et le Pérou, garantissant notamment l'égalité et la non-discrimination, le consentement éclairé et l'élimination de pratiques coercitives, mais aussi la participation pleine et effective aux décisions publiques.

"Ces exemples incluent l'interdiction de toutes les formes de discrimination, y compris dans le secteur des assurances et de la fourniture d'aménagements raisonnables. Ils comprennent aussi la lutte contre la stigmatisation et la reconnaissance de l'égalité des droits au sein des services de santé mentale", spécifient-elles.