L'OMS perd le contact avec son personnel dans la bande de Gaza

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a perdu le contact avec son personnel, des établissements de santé et d'autres partenaires dans la bande de Gaza, a déclaré son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X (ex Twitter).

"Ce siège me rend très inquiet pour leur sécurité et les risques sanitaires immédiats pour les patients vulnérables", écrit le responsable, qui en appelle à la protection immédiate des civils et un accès pour l'aide humanitaire.

Un peu plus tôt, la société de télécommunications palestinienne Jawwal avait fait savoir que toutes les communications étaient hors service en raison des bombardements intensifs de l'armée israélienne. Le Croissant-Rouge palestinien a également annoncé le X qu'il n'était plus en contact avec les centres d'opérations et les équipes dans la bande de Gaza.